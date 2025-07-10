Anksiyete Bozuklukları ve Psikolojik Destek - Son Dakika
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Anksiyete Bozuklukları ve Psikolojik Destek

Anksiyete Bozuklukları ve Psikolojik Destek
10.07.2025 10:11
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Psikolog Selin Seda Koçakgöl, anksiyete bozukluklarının tehlikeleri ve tedavi yöntemlerini açıkladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Psikolog Selin Seda Koçakgöl, anksiyete bozuklukları ile ilgili bilgi verdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Psikolog Selin Seda Koçakgöl, Günümüzde milyonlarca insanı etkileyen anksiyete bozuklukları, yalnızca zihinsel değil fiziksel sağlığı da tehdit ediyor. Modern yaşamın getirdiği yoğun stres, belirsizlikler, ekonomik zorluklar ve sosyal izolasyon gibi etkenler, anksiyete bozukluklarının yaygınlaşmasına neden oluyor" dedi.

"Mide rahatsızlıkları anksiyete belirtisi"

Anksiyete bozuklukları ile ilgili konuşan Psikolog Koçakgöl, "Hepimizin zaman zaman kaygı duyması normaldir. Ancak bu kaygı günlük hayatı sekteye uğratacak düzeydeyse, artık bir bozukluktan söz edebiliriz. Anksiyete; kişinin kendini tehdit altında hissettiği durumlara karşı verdiği doğal bir tepkidir. Ancak bu tepki sürekli hale geldiğinde, bireyin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Genel Anksiyete Bozukluğu (GAD): Sürekli ve aşırı endişe hali. Panik Bozukluk: Ani başlayan yoğun korku nöbetleri. Sosyal Anksiyete: Toplum içinde rezil olma korkusu. Fobiler: Belirli nesne ya da durumlara karşı aşırı korku. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Travmatik bir olay sonrası yaşanan yoğun kaygı ve stres. Sürekli endişe ve huzursuzluk. Kalp çarpıntısı, terleme, titreme. Kas gerginliği, baş ağrısı. Uyku problemleri. Odaklanma güçlüğü. Mide rahatsızlıkları" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan erken farkındalık ve profesyonel destek almaktan çekinmemek"

Koçakgöl, bu belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Anksiyete bozukluklarının tedavisinde en etkili yöntemlerden biri davranışçı terapi (BDT). Bu terapi yöntemi, bireyin kaygı oluşturan düşünce kalıplarını fark etmesini ve onları yeniden yapılandırmasını amaçlıyor. Ayrıca gevşeme egzersizleri, nefes teknikleri, mindfulness uygulamaları ve gerekirse ilaç tedavisi de sürece destek olabiliyor. Önemli olan erken farkındalık ve profesyonel destek almaktan çekinmemek" şeklinde konuştu.

"Toplumsal farkındalık şart"

Son olarak Psikolog Selin Seda Koçakgöl, "Psikolojik destek almak hala bir tabu olarak görülüyor. Oysa ki ruh sağlığı, fiziksel sağlık kadar önemlidir. Kaygılarla tek başına mücadele etmek zorunda değiliz. Unutmayalım ki yardım istemek bir zayıflık değil, cesarettir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anksiyete Bozuklukları ve Psikolojik Destek - Son Dakika

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