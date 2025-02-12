Anne, 2 çocuğunu öldürdü, ruh sağlığına sevk edildi

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdüğü ve bir çocuğunu ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan kadın, mahkeme kararıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde şizofreni hastası olduğu iddia edilen anne Serpil Altınok Dereci (32), evde bulunan çocukları Afra Sümeyye Dereci (10), Muhammet Ali Dereci (7) ve A.B.D.'nin (12) bileklerini kesmişti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, A.B.D. ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. A.B.D. tedavi altına alınırken, gözaltına alınan anne Dereci çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Serpil Altınok Dereci'nin ruhsal durumunun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin tespiti için Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasını talep etti. Talebi değerlendiren Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin psikiyatri hastanesine sevkine karar verdi. - ANKARA