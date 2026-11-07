Antakya\'da 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.A. tutuklandı

Antakya'da 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.A. tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltının ardından adli makamlara sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., polis ekiplerince yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yakalanan Y.A., gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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