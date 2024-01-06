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Antakya'da ağır hasarlı binada kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Antakya'da ağır hasarlı binada kurtarma operasyonu

Antakya ilçesine bağlı Ürgenpaşa Mahallesi'nde ağır hasarlı bir binada beton bloğun altında kalan vatandaş, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antakya\'da ağır hasarlı binada kurtarma operasyonu
06.01.2024 - 09:04,
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Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasar görmüş bir binada beton blokun altında kalan vatandaş, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

İlçeye bağlı Ürgenpaşa Mahallesi'nde ağır hasarlı bir binada meydana gelen olayda, bir vatandaş beton bloğun altında kalarak yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden kurtarma ekipleri, koordineli bir çalışma sergileyerek yaralı vatandaşı enkaz altından çıkardı. Kurtarılan vatandaş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı. - HATAY

Kaynak: İHA
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