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Antakya'da araç yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antakya'da araç yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

Antakya'nın Karlısu Mahallesi'nde meydana gelen araç yangınında, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Antakya\'da araç yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı
27.12.2023 - 13:05,
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Antakya'nın Karlısu Mahallesi'nde meydana gelen araç yangınında, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Antakya'nın Karlısu Mahallesi'nde araç yangını yaşandı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Can kaybı veya yaralanma olmadan atlatılan olayda, yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da araç yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antakya'da araç yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı - Son Dakika
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