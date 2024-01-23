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Antakya'da çıkan trafo yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Antakya'da çıkan trafo yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafo yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında trafoda maddi hasar oluştu.

Antakya\'da çıkan trafo yangını itfaiye tarafından söndürüldü
23.01.2024 - 09:12,
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Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan trafo yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir trafo da çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında trafoda maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da çıkan trafo yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antakya'da çıkan trafo yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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