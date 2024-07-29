Antakya\'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Hatay'ın Antakya ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde ot ve çalı yangını meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipler, yangını büyümeden söndürdü. - HATAY