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Antakya'da çıkan yangın sonucu evde maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Antakya'da çıkan yangın sonucu evde maddi hasar oluştu

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Akevler Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Antakya\'da çıkan yangın sonucu evde maddi hasar oluştu
25.01.2024 - 09:19,  Güncelleme: 09:20
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Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı evde çıkan yangını gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangını kontrol altına aldı. Evde çıkan yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da çıkan yangın sonucu evde maddi hasar oluştu - Son Dakika


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