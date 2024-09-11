Antakya'da gece başlayan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antakya'da gece başlayan orman yangını kontrol altına alındı

Antakya\'da gece başlayan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde gece başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Antakya ilçesinin Kömür Çukuru mevkiinde çıktı. Yangına, Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

11.09.2024 13:20
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Hatay'ın Antakya ilçesinde gece başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesinin Kömür Çukuru mevkiinde çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Serinyol Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangına, Orman Müdürlüğüne bağlı 5 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 5 su tankı, 3 helikopter, 1 iş makinesi, 1 treyler ve 200 personel müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İHA

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