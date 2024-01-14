Antakya\'da Hasar Görmüş Bir Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay Antakya'da hasar görmüş bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesi Zenginler Mahallesinde hasar görmüş bir binada gece saatlerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY