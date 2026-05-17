Antakya\'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmada; hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.A. isimli şahıs Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - HATAY
