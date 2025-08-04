Antakya\'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinin malzeme sahasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan Mahallesi'nde bir iş yerinin malzeme sahasında yangın çıktı. İş yerinin malzeme sahasında çıkan yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ekipler, ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. - HATAY