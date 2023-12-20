Antakya\'da kaza: 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen 08 AAL 102 plakalı otomobil ile 31 AKM 380 otomobil çarpıştı. Otomobillerin çarpışması sonucunda bir otomobil yan devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından yararlılar hastaneye götürüldü. - HATAY