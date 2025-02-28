Hatay'ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olan konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde bulunan şantiye alandaki konteynerde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevrede bulunan diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Antakya'da Konteyner Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?