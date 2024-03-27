Antakya\'da kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç yola devrildi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde kuvvetli fırtınanın etkisiyle ağaç yola devrildi.

Geçtiğimiz gün Doğu Akdeniz'de etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış Antakya ilçesinde de olumsuzluklara neden oldu. Kuvvetli yağışla bir çok işyerini ve binayı su basarken, kuvvetli fırtınada bir ağacın yola devrilmesine neden oldu. Ağacın devrildiği esnada çevre bulunmaması olası bir faciayı önledi. Ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı. - HATAY