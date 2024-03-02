Antakya'da park halindeki minibüs alev alev yandı - Son Dakika
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Antakya'da park halindeki minibüs alev alev yandı

Antakya\'da park halindeki minibüs alev alev yandı

Antakya ilçesinde park halindeki bir minibüs alevlere teslim oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

02.03.2024 21:02  Güncelleme: 21:06
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Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde park halinde olan minibüs alevlere teslim oldu. FIAT marka minibüsün yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevler içinde kalan minibüsün yandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı minibüs kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da park halindeki minibüs alev alev yandı - Son Dakika

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