Hatay'ın Antakya ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza; Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Antakya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
