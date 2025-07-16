Antakya\'da Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde duvar arasına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yavru kedi, duvar arasına sıkışarak mahsur kaldı. Duvar arasına sıkışan kedinin sesini duyan vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı. - HATAY