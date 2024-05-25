Antakya\'da Zeytinyağı Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın, 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın, Antakya ilçesi Üzümdalı mevkiinde bulunan bir zeytinyağı fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın yandığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede fabrikayı sarmasıyla yangın büyüdü. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangına; Antakya istasyonu, Reyhanlı istasyonu, Kumlu istasyonu, Mobsan müfrezesi ve farklı birimlerden ekipler müdahale etti. Yangının söndüğü fabrikada ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında can kaybı yaşanmazken binlerce litre zeytinyağı heba oldu ve fabrikada maddi hasar meydana geldi. - HATAY