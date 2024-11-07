Antakya'daki Tehlikeli Rampa için Vatandaşlar Çözüm Bekliyor

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Antakya'da vatandaşlar sık sık kazaların yaşandığı rampa için çözüm bekliyor

-Şaban Kuyucu, "Kaç tane motosikletli düştü buraya ve sayamadık"

HATAY - Hatay'da sık sık kaza yaşanan yokuşta vatandaşların kaza yaptığı anlar kameraya yansırken, kaza yokuşuna vatandaşlar çözüm bekliyor.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan 932. sokaktaki yokuş, eğimiyle vatandaşlara sıklıkla zor anlar yaşatıyor. Sık sık kazaların yaşandığı yokuştaki kazalarsa bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıyor. Kaza yokuşu olarak bilinen sokağı kullanmak zorunda olan vatandaşlarsa Antakya Belediyesi'nden yol için çözüm bekliyor.

"Oğlum ve torunum motosiklet de buradan inince motosiklet kayınca torunun düştü"

Oğlunun ve torununun aynı rampada kaza geçirdiğini dile getiren Mustafa Küspeci, "Oğlum ve torunum motosikletle inerken motosiklet kayınca torunum düştü. Torunumun ayağı yaralandı. Yetkililerden buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Burası çok dik bir rampa var. Araçlarla bu rampadan inip çıktığımızda zorlanıyoruz. Burada çocuklarımız ve torunlarımız var. Oyun oynarken kayıp yere düşüyorlar ve yuvarlanıyorlar. Bu rampa çok tehlikeli hal aldı. Bu rampayı bilmeyen birisi mümkün değil buradan çıkamaz. Ben 30 yıldır burada yaşıyorum bildiğim halde bile zor çıkıyorum. Bilmeyen birileri geldiği zaman patinaj yaparak çıkıyor. Burada okul var oraya düşme ihtimali yüksek. Bu rampayı biraz daha düşürülürse ve asfalt yapılırsa çok güzel olur" dedi.

"Yetkililerden buraya bir çözüm bulmalarını istiyoruz"

Rampada yaşanan kaza sayısının çok fazla olduğunu dile getiren Şaban Kuyucu, Antakya Belediyesi yetkililerine seslenerek "Bu rampayı biraz düşürmeleri gerekiyor ve şuraya da bir perde duvar yapmaları gerekiyor. Kaç tane motosikletli düştü buraya ve sayamadık. Motosikleti bırak adamlar arkadan sürüklenip gidiyor. Yetkililerden buraya bir çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.