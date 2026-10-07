Antalya Aksu\'da depoda 5 milyon 250 bin TL\'lik kaçak gözlük ve saat ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda bir depoda yapılan aramada çok sayıda kaçak güneş gözlüğü ve saat ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Aksu ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerde lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu tespit edilen bir depoda arama yapıldı. Aramalarda bin 953 adet kaçak güneş gözlüğü, 835 adet kaçak saat ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 250 bin TL olduğu bildirildi.