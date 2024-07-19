Antalya Aksu ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor - Son Dakika
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Antalya Aksu ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

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Antalya'nın Aksu ilçesinde Alaylı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

19.07.2024 15:27
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Antalya Aksu ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde Alaylı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına ilk etapta; 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale de bulunuluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya Aksu ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor - Son Dakika

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