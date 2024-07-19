3.Sayfa

6 yıl süren restorasyon sona erdi! Erdoğan açılışta ziyaretçilere bir de müjde verdi

Antalya Aksu ilçesinde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde Alaylı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına ilk etapta; 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale de bulunuluyor.