Antalya Balıkçı Barınağı Yönetimi İade Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Balıkçı Barınağı Yönetimi İade Edildi

Antalya Balıkçı Barınağı Yönetimi İade Edildi
13.05.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkeme, Tarım Bakanlığı'nın kayyım atamasını iptal etti, kooperatif yönetimi geri dönecek.

Antalya'da 2024 yılında gerçekleştirilen operasyonun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla kayyıma devredilen Balıkçı Barınağı Kooperatifi ile ilgili açılan davada mahkeme kararını verdi. Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, kooperatif yönetimine ilişkin görevden alma işleminin iptaline hükmetti.

Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Antalya Balıkçı Barınağı'na ilişkin hukuki süreçte kararını açıkladı. Mahkeme, Tarım ve Orman Bakanlığının kooperatif yönetimini görevden alma işleminin iptaline karar verdi. Kararla birlikte, barınağın kayyım yönetimindeki sürecinin de sona ermesinin önü açıldı.

Süreç kapsamında, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan kararla Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Oğuz Keleş, Erkan Biçer ve Hüseyin Rahmi Emral, Antalya Balıkçı Barınağı'na kayyım olarak atanmıştı.

"Görevden alma işlemlerinin iptaline karar verildi"

Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki hukuki sürece ilişkin açıklamalarda bulunan avukat Volkan Yavuzlar, "Kayyım kurumunun ortadan kalkması adına bu görevden alma işleminin iptali talebiyle açmış olduğumuz davalarda dün itibariyle karar çıkmış vaziyette. Gelinen noktada mahkeme davamızın kabulüyle yapılan bu görevden alma işlemlerinin iptaline karar verdi" dedi.

"Yönetim kurulu üyelerinin göreve dönmesi için girişimleri yapacağız"

Kararın ardından gerekçeli karar sürecini bekleyeceklerini ifade eden Yavuzlar, kararın kesinleşme şartı bulunmadan doğrudan yürürlüğe girdiğini söyledi. Yavuzlar, "Bundan sonra artık gerekçeli kararın yazılmasını bekleyeceğiz. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra kesinleşme şartı bulunmuyor, doğrudan yürürlüğe geliyor. Esasında bugün itibariyle de yürürlüğe girmiş vaziyette. Ancak biz gerekçeli kararın idareye tebliğinden sonra gerekli işlemleri yapıp, önce yönetim kurulu üyelerinin göreve dönmesi, ardından da organsızlık durumu ortadan kalktığı için kayyım durumunun ortadan kaldırılması için gerekli girişimleri yapıp, balıkçılara teslimini sağlamış olacağız yakın tarihte" ifadelerini kullandı.

Karşı tarafın mahkeme kararına karşı istinaf yoluna gideceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Balıkçı Barınağı Yönetimi İade Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:25:55. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Balıkçı Barınağı Yönetimi İade Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.