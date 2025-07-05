Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Rüşvet Soruşturması Kapsamında Tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Böcek'in eski gelini Z.K. ise mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gündüz saaatlerinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü önünde başlayan CHP'li partililerin bekleyişi, adliye önünde de sürdü. Adliye önünde partililere seslenen CHP Muratpaşa İlçe Başkanı ve avukat Can Okan Kıran, "Bugün netice alınacak. Olumlu ya da olumsuz bir netice alınacağını düşünüyoruz. Sorgu uzun sürecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da adliyeye gelip bilgi aldı. Antalya

Cumhuriyet Başsavcılığı, teknik inceleme, tanık beyanları, baz kayıtları ve finansal belgeler doğrultusunda Muhittin Böcek hakkında "kuvvetli suç şüphesi" bulunduğunu belirterek, CMK 100. maddesi uyarınca tutuklanmasını talep etti. Böcek, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ANTALYA