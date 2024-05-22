Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Güver Uçurumu\'nda Tatbikat Yaptı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Güver Uçurumu'nda arama kurtarma tatbikatı yaptı. 65 metre yüksekten iple vadi tabanına inen itfaiye erleri, 'uçuruma yuvarlanan bir yaralı nasıl kurtarılır'ı uygulamalı olarak deneyimledi.

Asrın felaketi olarak değerlendirilen 6 Şubat depremlerinden, Antalya'da yaşanan yangın ve sel felaketlerine ve daha birçok arama kurtarma çalışmalarına kadar görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personeli, olabilecek bir acil durum için yılın belli dönemlerinde düzenli olarak hem teorik hem pratik olarak eğitim alıyor. Mevcut itfaiye erlerinin yanı sıra yeni yeni personel eğitimlere katılarak tecrübe ediniyor.

Uçurumda tatbikat

Tecrübeli itfaiyeciler tarafından, yeni itfaiye personellerine verilen eğitimler arasında arama kurtarma eğitimleri de yer alıyor. Güver Uçurumu'nda yapılan arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı nefes kesti. Yüzeyden 65 metre aşağıdaki vadi zeminine iple iniş yapan itfaiyeciler, negatif ve pozitif yüzeylerle yüzleşerek arazide karşılarına çıkacak her türlü olumsuz durumu deneyimledi. İtfaiyeciler, uçuruma yuvarlanan bir yaralının nasıl paketlenip çıkarılacağının da eğitimini aldı.

"Hazır durumdayız"

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Ekip Amiri Selamettin Sağlam, 18 yıldır itfaiyecilik yaptığını ifade ederek, "Sahada edindiğimiz birikimleri yeni arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Farklı istasyonlarda arkadaşlarımızı eğitime tabi tutuyoruz. Antalya bir turizm kenti olduğu için yerli ve yabancı milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor. İnsan yoğunluğu fazla olduğu için çok fazla arama kurtarma olayı oluyor. Amacımız personelimizi tüm olumsuzluklara karşı en iyi şekilde hazır etmek. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak kentimizdeki ve tüm ülkedeki afetlerde en ön sırada yer almaya devam edeceğiz. Tüm afetlere hazır durumdayız. Vatandaşlarımız, kendini güvende hissedebilir" dedi. - ANTALYA