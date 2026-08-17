Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleleri müfettiş tarafından incelenecek - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleleri müfettiş tarafından incelenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleleri müfettiş tarafından incelenecek
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, geçmiş ve son dönem ihaleleri İçişleri Bakanlığı müfettişlerince incelenmeye başlandı. Belediyenin ihale süreçleri ve şartnameleri usulsüzlük açısından denetleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belediyenin geçmiş dönem ve son dönemde gerçekleştirdiği ihalelerin incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine görevlendirilen müfettişler, belediyedeki incelemelerine başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir inceleme başlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in tutuklandığı 5 Temmuz 2025 tarihinden önce ve sonraki süreçte belediye tarafından gerçekleştirilen ihalelerin incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunuldu.

Başsavcılığın talebinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gelerek çalışmalarına başladı.

İhaleler ayrıntılı incelenecek

Müfettişlerin çalışmaları kapsamında belediyenin gerçekleştirdiği ihalelerde herhangi bir usulsüzlük bulunup bulunmadığı incelenecek. İncelemelerde, ihale süreçleri ve hazırlanan şartnamelerin mevzuata ve usule uygun olup olmadığı kontrol edilecek.

Çalışmalarda ayrıca belediyeden birden fazla ihale alan şirketlerin bulunup bulunmadığı, varsa bu şirketlerin aldığı ihaleler ve ihale süreçleri de mercek altına alınacak. Müfettişlerin belediyedeki ihale dosyaları ve ilgili belgeler üzerinden incelemelerini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleleri müfettiş tarafından incelenecek - Son Dakika

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