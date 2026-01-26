Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında, aralarında tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de yer aldığı toplam 41 şüpheli hakkında 702 sayfalık iddianame düzenlenerek Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın da aralarında bulunduğu toplam 41 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Hazırlanan iddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 ayrı eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında, zincirleme suç hükümleri kapsamında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında ise zincirleme suç hükümleri kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması istendi.

Mustafa Gökhan Böcek hakkında da yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. Dosya kapsamına yansıyan tespitler doğrultusunda, Mustafa Gökhan Böcek'in Türk Ceza Kanunu'nun 58/9 maddesi uyarınca "suçu meslek edinen kişi" olarak cezalandırılmasının da istendiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan şüpheliler Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise zincirleme suç hükümleri kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede ayrıca, tüm şüphelilerden el konulan nakdi Türk Lirası ve döviz cinsinden yaklaşık 170 milyon 83 bin lira tutarındaki mevduat ile birlikte, 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 adet Rolex marka saat ve 1 adet iPhone marka cep telefonundan oluşan, toplam değeri yaklaşık 258 milyon 600 bin lirayı bulan taşınır ve taşınmaz malvarlığının müsaderesi talep edildi.

702 sayfadan oluşan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. - ANTALYA