Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası 5 Bin 807 Şişe Sahte Parfüme El Koydu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası 5 Bin 807 Şişe Sahte Parfüme El Koydu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası 5 Bin 807 Şişe Sahte Parfüme El Koydu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, turistlerin kent merkezinde yoğun olarak alışveriş yaptıkları noktalarda gerçekleştirdiği denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden 5 bin 807 şişe sahte parfüme el koyarak imha etti.

10.07.2024 11:30  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, turistlerin kent merkezinde yoğun olarak alışveriş yaptıkları noktalarda gerçekleştirdiği denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden 5 bin 807 şişe sahte parfüme el koyarak imha etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte Antalya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu bir şekilde tatillerini geçirebilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri özellikle halk sağlığını tehdit edebilecek, merdiven altı üretilen sahte parfüm satan kişilere yönelik yaptığı denetimlerde binlerce sahte parfüm ele geçirdi.

Önce sergilendi, sonra imha edildi

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ele geçirilen 5 bin 807 şişe sahte parfüme el koydu.

5 bin 807 şişe sahte parfüm Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince sergilenerek, daha sonra imha edilmek üzere geri dönüşüme gönderildi. Sahte parfümler dozer ile ezilerek, imha edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, ünlü parfüm markalarının isimleri kullanılarak satışı yapılan sahte parfümlerin deri hastalıkları ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini belirterek, 7/24 Antalya'nın sağlığı için denetimlerin süreceğini bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alışveriş, Antalya, Zabıta, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası 5 Bin 807 Şişe Sahte Parfüme El Koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
09:26 20 bin yıllık hikaye bitiyor Cilo Dağları’ndaki buzullar erimeye başladı 20 bin yıllık hikaye bitiyor! Cilo Dağları'ndaki buzullar erimeye başladı
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
10:54 AREA’nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:29 EURO 2024’te görülmemiş olay Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata’yı sakatladı EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 12:15:23. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası 5 Bin 807 Şişe Sahte Parfüme El Koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement