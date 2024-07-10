Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası 5 Bin 807 Şişe Sahte Parfüme El Koydu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, turistlerin kent merkezinde yoğun olarak alışveriş yaptıkları noktalarda gerçekleştirdiği denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden 5 bin 807 şişe sahte parfüme el koyarak imha etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte Antalya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu bir şekilde tatillerini geçirebilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri özellikle halk sağlığını tehdit edebilecek, merdiven altı üretilen sahte parfüm satan kişilere yönelik yaptığı denetimlerde binlerce sahte parfüm ele geçirdi.

Önce sergilendi, sonra imha edildi

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ele geçirilen 5 bin 807 şişe sahte parfüme el koydu.

5 bin 807 şişe sahte parfüm Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince sergilenerek, daha sonra imha edilmek üzere geri dönüşüme gönderildi. Sahte parfümler dozer ile ezilerek, imha edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, ünlü parfüm markalarının isimleri kullanılarak satışı yapılan sahte parfümlerin deri hastalıkları ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini belirterek, 7/24 Antalya'nın sağlığı için denetimlerin süreceğini bildirdi. - ANTALYA