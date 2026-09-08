Antalya Büyükşehir davasında Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluk haline devam kararı verildi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir davasında Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluk haline devam kararı verildi

Antalya Büyükşehir davasında Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluk haline devam kararı verildi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yargılanan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Karar sonrası mahkemeden çıkan Böcek, "Alnımın akıyla buradan çıkacağıma eminim" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 2'si tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada, görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Muhittin Böcek, mahkeme salonundan çıkarken kendisini selamlayan kalabalığa, "Alnımın akıyla buradan çıkacağıma eminim" dedi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında tanık, sanık ve avukatların beyanlarının ardından ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonundan çıkan Muhittin Böcek, kendisini selamlayan kalabalığa, "Alnımın akıyla buradan çıkacağıma eminim" dedi.

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Gökhan, Muhittin Böcek, 3. Sayfa, Politika, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Büyükşehir davasında Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluk haline devam kararı verildi - Son Dakika

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