Antalya Büyükşehir davasında Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluk haline devam kararı verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 2'si tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada, görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Muhittin Böcek, mahkeme salonundan çıkarken kendisini selamlayan kalabalığa, "Alnımın akıyla buradan çıkacağıma eminim" dedi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında tanık, sanık ve avukatların beyanlarının ardından ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonundan çıkan Muhittin Böcek, kendisini selamlayan kalabalığa, "Alnımın akıyla buradan çıkacağıma eminim" dedi.