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Antalya Büyükşehir'den fırtınaya hızlı müdahale

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli fırtına ve yağışın neden olduğu olumsuzluklara anında müdahale etti.

Antalya'da dün akşam aniden bastıran kuvvetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar rüzgarın etkisiyle yola ve araçların üzerine devrilirken, gün ısı ve tabelalar uçtu. Duraliler Mahallesi'nde cami minaresi yıkıldı. Bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri olumsuzluklara anında müdahale etti.

İtfaiye ekipleri mesai yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yıldırım düşmesi, minare ve ağaç devrilmesi olaylarına koştu. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de gece boyu süren çalışmayla cadde ve sokaklarda yıkılan ve trafiği olumsuz etkileyen ağaçları hızlı bir şekilde kaldırdı.

(BLT-SM-ŞG-Y)