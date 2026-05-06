Antalya\'da 10 Milyon TL\'lik Kaçak Gözlük Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olduğu değerlendirilen 10 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Alanya ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında lüks markalara ait ürünlerin bulunduğu bir depoyu tespit etti. Bir şahsa ait iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olduğu değerlendirilen 10 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır. - ANTALYA
