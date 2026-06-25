Antalya\'da 110 Yıl Hapis Ceza Alan Şahıs Yakalandı

Antalya'da hakkında yaklaşık 110 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 'başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma' suçundan hakkında 102 yıl 106 ay toplamda 110 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA