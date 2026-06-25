Antalya'da 110 Yıl Hapis Ceza Alan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 110 Yıl Hapis Ceza Alan Şahıs Yakalandı

Antalya\'da 110 Yıl Hapis Ceza Alan Şahıs Yakalandı
25.06.2026 10:03
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Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 110 yıl 10 ay hapis cezası olan şahsı Antalya'da yakaladı.

Antalya'da hakkında yaklaşık 110 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 'başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma' suçundan hakkında 102 yıl 106 ay toplamda 110 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 110 Yıl Hapis Ceza Alan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 110 Yıl Hapis Ceza Alan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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