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Antalya'da 140 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Antalya'da 140 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 140 şüpheli adliyeye sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise birçok suç unsuruna rastlandı.

Antalya\'da 140 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
15.01.2024 - 16:54,
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 140 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 1 haftada içinde yapılan denetimlerde 2 bin 584'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 174 bin 228 şahsın sorgulaması yapıldı, 211 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Haklarında çeşitli suçlardan aranma ve yakalama kararı bulunan, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 140 şüphelinin adliyeye sevki gerçekleştirildi. 175) umuma açık ve alkollü mekan denetlenirken, kumar oynatıldığı tespit edilen 3 işyeri ile fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 4 işyerine adli ve idari işlem başlatıldı. Dilenci ve satıcılara yönelik yapılan denetimlerde 257 şahsa idari para cezası uygulandı, çeşitli asayiş olaylarına karışan 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışma ve uygulamalarda; 16 adet ateşli silah, çeşitli miktarlarda narkotik maddesi ile çalıntı 1 adet araç, 4 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet ve 1 adet bisiklet ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 140 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 140 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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