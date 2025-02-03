Antalya'da 150 Yıllık Tarihi Ev Yangında Küle Döndü - Son Dakika
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Antalya'da 150 Yıllık Tarihi Ev Yangında Küle Döndü

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Antalya'nın Balbey Mahallesi'nde, 150 yıllık tarihi bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. İtfaiye ekiplerinin zorluklarla müdahale ettiği yangın, bitişik evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

03.02.2025 01:49  Güncelleme: 02:01
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Antalya'da 150 yıllık tarihi ev alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü

Sokakların dar olması ve yol üzerine park eden araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri sokağa girmekte zorluk çekti

İki katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki evlere sıçramadan 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

Mahalle muhtarı: "Evin sahibine 'İçeriye giren çıkan belli değil, her an başımıza kötü bir şey gelebilir' dedik. Neticede geldi"

ANTALYA - Antalya'nın surlar dışındaki ilk yerleşim alanı olan ve geçmişi 500 yıla dayanan Balbey Mahallesi'de tarihi tescilli 43 evden 150 yıllık tarihe sahip olan 2 katlı ev, çıkan yangında küle döndü. Yangın mahalle sakinlerini sokağa dökerken, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 426 Sokak üzerinde bulunan ve mahalledeki tescilli 43 yapıdan birisi olan 150 yıllık tarihe sahip bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi yapıdan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, ahşap yapısı nedeniyle tarihi bina kısa sürede alevlere teslim oldu. Sokakların dar olması ve yol üzerine park eden araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri sokağa girmekte zorluk çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alevlerin bitişikteki diğer ikametlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Mahalledeki 43 tescilli binadan birisi

Yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmasının ardından tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, vatandaşlar ekiplerin söndürme çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, "Geçtiğimiz seneye kadar oturanlar vardı. Satın alındı. Sahibiyle iyi bir diyalog kuramadık, içeri giren çıkanın belli olmadığını söyledik. Her an böyle bir kötü bir şey başımıza gelebilir dedik, neticede geldi. Tarihi bir yapı, ortalama 100-150 senelik var. 43 tane tescilli binalardan bir tanesiydi. Güzel bir mimarisi vardı" dedi.

Yangının çıktığı tarihi yapının hemen bitişiğinde bulunan ikamettin balkonundaki kuş, dumandan etkilenmemesi için sahibi tarafından kurtarıldı. Tarihi yapıyı saran alevler nedeniyle hemen yan binanın panjurlarının eridiği görüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 150 Yıllık Tarihi Ev Yangında Küle Döndü - Son Dakika

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