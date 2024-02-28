Antalya\'da 2 Haftalık Trafik Denetimlerinde 33 Bin 213 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Antalya'da havadan ve karadan yapılan 2 haftalık trafik denetimlerinde 33 bin 213 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince helikopter ve dron kullanılarak yapılan denetimlere devam edildi.

2 haftalık denetimlerde; emniyet kemeri denetiminde 53 bin 273 yük taşıyan araçların denetiminde 28 bin 764, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetiminde 21 bin 80, motosiklet denetiminde 23 bin 142, şehirler arası ve şehir içi toplu taşımacılık yapan sürücülerin denetiminde 4 bin 893, okul servis araçları denetiminde 1 bin 191diğer denetimlerle birlikte toplam 153 bin 377 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde; hız ihlali yapan 10 bin 476, yasak park yapan 2 bin 100, kırmızı ışık ihlali yapan 2 bin 562, kask takmayan 2 bin 840, emniyet kemeri takmayan bin 518, engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park yapan 420, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 357, alkollü araç kullanan 546, korsan taşımacılık yapan 36, abartı egzoz kullanan 153, sürücü belgesi olmadığı halde ve sürücü belgesi geri alındığı/iptal edildiği halde araç kullanan bin 333 sürücü olmak üzere diğer denetimlerle birlikte toplam 33 bin 213 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca trafik birimlerimizce 3 bin 390 kişiye ve yaşam tüneli eğitim çadırı'nda 568 yol kullanıcısına trafik bilgilendirme eğitimi verildi. - ANTALYA