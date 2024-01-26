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Antalya'da 3,5 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da 3,5 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Antalya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, gümrük işlemine tabi tutulmadan yurtdışından getirilen pamuk ve soya yağlarına aroma ve renklendirici endüstriyel boya karıştırılarak sahte zeytinyağı üretildiği ihbarı üzerine 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan adli aramada, 80 litre pamuk yağı ve bin 500 plastik bidon da bulundu. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Antalya\'da 3,5 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
26.01.2024 - 20:35,
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Antalya'da 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Yağların içine aroma, renklendirici ve endüstriyel boya karıştırdıkları ihbarı üzerine jandarma harekete geçti

ANTALYA - Antalya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde 6şüpheli şahsın, gümrük işlemine tabi tutmaksızın yurtdışından getirmiş oldukları pamuk ve soya yağlarını ikametlerinin deposunda sakladıkları, bu yağların içerisine aroma ve renklendirici endüstriyel boya karıştırarak sahte zeytin yağı üreterek piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüphelilere ait ikametlerde yapılan adli aramada, 2,5 ton sahte zeytinyağı 80 litre pamuk yağı ve bin 500 plastik bidon ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Antalya, Kepez, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 3,5 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 3,5 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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