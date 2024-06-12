Antalya'da 3 Milyon 500 Bin Şişe Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da 3 Milyon 500 Bin Şişe Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Antalya'da polisin yaptığı operasyonda 3 milyon 500 bin şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyon, Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük miktarlı kaçak içki operasyonu olarak kaydedildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, turizm sezonunun açılışıyla birlikte otellere satılmak üzere depolandığı bilgisi üzerine 2 depoda arama yapıldı. Aramalarda ele geçirilen 3 milyon 550 bin kaçak alkollü içkinin, yakalanan en büyük miktar olduğu ve yaklaşık 60 milyon lira vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi. İlgili konuda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

12.06.2024 16:12
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Antalya'da polisin yaptığı operasyonda 3 milyon 500 bin şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyonun Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük miktarlı kaçak içki operasyonu olduğu bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile ilgili kurum görevlileri tarafından, turizm sezonunun açılışıyla birlikte otellere satılmak üzere yüklü miktarda kaçak alkolün Muratpaşa ilçesinde depolandığı bilgisinin edinilmesi üzerine 2 depoda arama yapıldı.

Aramalarda 3 milyon 550 bin kaçak alkollü içki ele geçirildi. Bu miktarın Cumhuriyet tarihinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu ve önlenen vergi kaybının yaklaşık 60 milyon lira olduğu bilgisi paylaşıldı.

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 3 Milyon 500 Bin Şişe Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 3 Milyon 500 Bin Şişe Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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