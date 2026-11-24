Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Kepez ve Aksu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 3 kilo 200 gram metamfetamin, 24 bin 890 adet sentetik hap ve 25 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.