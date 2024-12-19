Antalya\'da 4 Milyonluk Hırsızlık Çözüldü

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Antalya'da bir evden yaklaşık 4 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası çalan şüpheli, güvenlik kamera görüntüleri incelenerek yakalandı. 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesinde bir apartman dairesinden yaklaşık 4 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Saha çalışmaları ve güvenlik kamera kayıtlarının detaylı incelenmesi sonucu olayın şüphelisi olduğu tespit edilen İ.Y. yakalandı. "Kaçakçılık" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şüphelinin kullandığı motosikletlerde yapılan aramada 82 bin 400 euro, 27 bin 910 TL, 1 adet yarım altın, 3 adet tam altın, 2 adet 66 buçuk gram has altın ve 1 adet altın zincir ele geçirildi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. "Evden hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen İ.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA