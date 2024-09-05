Antalya'da Balkon Kazası: 5. Kattan Düşen Hakan A. Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Balkon Kazası: 5. Kattan Düşen Hakan A. Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Balkon Kazası: 5. Kattan Düşen Hakan A. Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Hakan A. (49), annesi ile birlikte balkonda çay içtiği sırada 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hakan A.'nın düşüşü, annesinin gözleri önünde gerçekleşti. Olayın ardından yapılan incelemelerde intihar ihtimali de değerlendiriliyor.

05.09.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir kişi annesiyle birlikte balkonda oturduğu sırada 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre birkaç yıl önce eşinden ayrılan ve çocukları ile birlikte yaşayan Hakan A. (49) annesinin kendisiyle görüşmek istemesi üzerine Tekelioğlu Caddesi üzerinde ki ikametine geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Hakan A., annesi ile birlikte balkonda çay içerek sohbet ettikleri sırada 5. katın balkonundan düştü.

Oğlu gözlerinin önünde hayatını kaybetti

Oğlunun gözlerinin önünde balkondan düştüğünü gören anne olayın şokunu atlattıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelin 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hakan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Annesinin gözlerinin önünde balkondan düşen Hasan A'nın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ve Savcılık çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada bazı vatandaşlar Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının balkonlardan meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde de duruyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muratpaşa, antalya, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Olaylar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Balkon Kazası: 5. Kattan Düşen Hakan A. Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:31:06. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Balkon Kazası: 5. Kattan Düşen Hakan A. Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement