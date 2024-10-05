Antalya\'da 74 Aranan Yakalandı

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Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 24 saatte 74 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) yapmış oldukları titiz çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan aranmakta olan 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 5 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 13 şüpheli başta olmak üzere haklarında yakalama kararı bulunan toplam 74 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA