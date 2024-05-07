Antalya'da Abart Egzoz ve Modifiyeli Araç Denetimleri - Son Dakika
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Antalya'da Abart Egzoz ve Modifiyeli Araç Denetimleri

Antalya\'da Abart Egzoz ve Modifiyeli Araç Denetimleri

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen abart egzoz, hız ve modifiyeli araç denetimlerinde 4 araç trafikten men edilirken toplamda 67 bin 272 TL para cezası kesildi. Denetimlerde 90 araç ve sürücüsü kontrol edildi ve 24 araç ve sürücüsü hakkında cezai işlem yapıldı.

07.05.2024 15:50
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen abart egzoz, hız ve modifiyeli araç denetimlerinde 4 araç trafikten men edilirken toplamda 67 bin 272 TL para cezası kesildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Gazipaşa girişinde denetim yaptı. Abart egzoz, hız ve modifiyeli araç denetimlerinde 90 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, toplam 24 araç ve sürücüsü hakkında cezai işlem yapıldı.

67 bin 272 TL para cezası kesildi

Uygulamada 6 sürücüye abart egzoz, 4 sürücüye tehlikeli araç kullanmak, 3 sürücüye cam film ile modifiye ve 7 sürücüye de hız aşımı nedeniyle toplamda 67 bin 272 TL para cezası kesilirken, 4 araç ise trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Abart Egzoz ve Modifiyeli Araç Denetimleri - Son Dakika

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