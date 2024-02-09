Antalya\'da \'adam öldürme\' suçundan aranan 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 'adam öldürme' suçundan aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıveliler Mahallesi'nde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında A.A., H.A ve M.A. isimli şahısların "adam öldürme" suçundan arandıkları tespit etti. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler şahısları yakaladı. - ANTALYA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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