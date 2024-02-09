Antalya'da 'adam öldürme' suçundan aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 'adam öldürme' suçundan aranan 3 kişi yakalandı

Antalya\'da \'adam öldürme\' suçundan aranan 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Hacıveliler Mahallesi'nde nitelikli suçlardan aranan A.A., H.A. ve M.A. isimli 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından 'adam öldürme' suçundan arananlar listesinde oldukları tespit edilerek yakalandı.

09.02.2024 13:34
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 'adam öldürme' suçundan aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıveliler Mahallesi'nde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında A.A., H.A ve M.A. isimli şahısların "adam öldürme" suçundan arandıkları tespit etti. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler şahısları yakaladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 'adam öldürme' suçundan aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 'adam öldürme' suçundan aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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