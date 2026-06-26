Antalya'da Aniden Hortum Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Aniden Hortum Çıktı

26.06.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik'te çıkan hortum, tenteleri savurdu; bir kişi altında kalırken yara almadan kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde aniden çıkan hortum, iş yerinin tentesini ve şemsiyelerini savurdu. Müşterilerin üzerine devrilen tentenin altında kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Yaklaşık 30 saniye süren hortum anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güneşli havada aniden çıkan hortum, mahalledeki esnaf ve vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 30 saniye etkili olan hortum nedeniyle pazar şemsiyeleri ve çeşitli eşyalar savrulurken, bir iş yerine ait güneşlik tente de müşterilerin üzerine çöktü.

Tente altında kalan vatandaş son anda kurtarıldı

Çandır Mahallesi merkezinde bulunan market ve fast-food işletmesinde yemek yiyen müşteriler, hortumun etkisiyle büyük panik yaşadı. Tentenin çökmesiyle bir vatandaş altında kalırken, çevredeki esnaf ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayı yara almadan atlatan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hortum anı güvenlik kameralarına yansıdı

Yaklaşık 30 saniye süren hortum, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde rüzgarın bir anda şiddetini artırdığı, şemsiyelerin ve çeşitli malzemelerin savrulduğu, iş yerinin tentesinin müşterilerin üzerine çöktüğü ve vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar yer aldı. Ayrıca tentenin altında kalan kişinin çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldığı anlar da kameralara yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kurtarma, Antalya, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Aniden Hortum Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Bu görüntülere yürek dayanmaz Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı Bu görüntülere yürek dayanmaz! Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı
Edirne’de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı Edirne'de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi 15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yüksek Mahkeme’den Trump’a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek Yüksek Mahkeme'den Trump'a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek

17:00
Şenol Güneş, eleştirilerin odağı olan Uğurcan Çakır’a sahip çıktı: Türkiye’nin en iyisi o
Şenol Güneş, eleştirilerin odağı olan Uğurcan Çakır'a sahip çıktı: Türkiye'nin en iyisi o
16:50
Güzelliğini annesinden almış Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi
Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi
16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
15:41
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 17:07:13. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Aniden Hortum Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.