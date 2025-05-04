Antalya'da Apartman Dairesinde Yangın: Panik ve Tahliye - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Apartman Dairesinde Yangın: Panik ve Tahliye

Antalya\'da Apartman Dairesinde Yangın: Panik ve Tahliye

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, apartman sakinlerini çatıya çıkmaya zorladı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

04.05.2025 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Daireyi saran alevler apartman sakinlerini çatıya çıkarttı

Yangını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü

ANTALYA - Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Panik yaşayan apartman sakinleri çatıya çıkarken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenigün Mahallesi 3066 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah G.'nin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairenin salon kısmında başlayan yangını fark eden Abdullah G. ve apartman sakinleri alevlere kendi imkanları ile müdahale etmek istedi. Yangın kısa sürede büyürken durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine verilen adrese çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Apartman sakinleri çatıya çıktı

Apartman dairesindeki yangın nedeniyle üst katları duman kaplarken bina sakinleri panikle çatıya çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, çatıdaki vatandaşları bulundukları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Apartmandan yükselen alevleri gören mahalle sakinler sokağa döküldü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını endişeli gözlerle izledi. Çatıdaki bina sakinleri tahliye edildi, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Üst katlarda alevlerden etkilendi

Yangına müdahale etmek istediklerini ancak yeterli olmadığını belirten Tayfun Yalçın isimli vatandaş, "Yan apartmanda kuaförüm, burada yangın çıktı. Koştuk müdahale etmek istedik ama yetişemedik. Hemen itfaiye geldi. Yangın tüpü üst kattaydı, dumandan dolayı giremedik. 15 dakika boyunca söndürmek için çalıştılar, içerisi bayağı bir harabe olmuş. Çok büyük zarar var içerde, geçmiş olsun" dedi.

Yangın nedeniyle daireden büyük çapta hasar meydana gelirken, apartmanın üst katlarında bulunan bazı daireler de alevlerden etkilendi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Kepez, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Apartman Dairesinde Yangın: Panik ve Tahliye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 02:46:22. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Apartman Dairesinde Yangın: Panik ve Tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.