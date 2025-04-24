Antalya'da Apartman Kömürlüğünde Yangın Korkuttu

Antalya'da apartmanın kömürlüğündeki yangın korkuttu

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın daire sahiplerini korkuttu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2679 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bodrum katında bulunan kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina içerisini kaplayan dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Korkutan yangında bazı vatandaşlar apartmandan dışarı çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı.

"Daha önce de yangın çıkmıştı"

Bodrum katında yakın zamanda yine yangın çıktığını söyleyen apartman sakinlerinden Samet Çoban, "Bizim burada daha önce de aynı tarzda yangın çıkmıştı. Daha önce sebebini bilmiyorduk ama elektrik aksamından dolayı çıktığını düşünüyoruz. Bodrumdan üst katlara kadar merdivende duman vardı" dedi.