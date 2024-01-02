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Antalya'da Apartmanın 7. Katındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Apartmanın 7. Katındaki Adam Ölü Bulundu

Antalya'da bir apartmanın 7. katındaki dairede oturan 50 yaşındaki adam, balkona çıktıktan sonra apartman bahçesinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden adamın damar tıkanıklığı nedeniyle sol bacağının kesildiği ve sağ bacağının da kesilme korkusu nedeniyle yatalak kalmak istemediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya\'da Apartmanın 7. Katındaki Adam Ölü Bulundu
02.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:40
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Antalya'da bir apartmanın 7'nci katındaki dairede oturan 50 yaşındaki adam, 'balkona çıkacağım' dedikten sonra apartman bahçesindeki beton zemin üzerinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden adamın damar tıkanıklığı nedeniyle sol bacağının kesildiği ve sağ bacağının da kesilme korkusu nedeniyle ailesine sürekli yatalak kalmak istemediğini söylediği öğrenildi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 442 Sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın en üst katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, annesiyle ve kardeşiyle birlikte yaşayan İsa S. (50), kardeşine balkona çıkacağını söyledi. İddiaya göre İsa S., içeri bir süre boyunca gelmeyince kardeşi balkona çıktı ancak ağabeyini göremedi. 7'nci kattaki dairelerinden aşağı bakan İsa S.'nin kardeşi, ağabeyini yerde kanlar içerisinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, apartman bahçesindeki beton zeminde bulunan İsa S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay sonrası İsa S.'nin ailesi büyük üzüntü yaşarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin, intihar ihtimal üzerinde durduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcı incelemesinin ardından İsa S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan damar tıkanıklığı nedeniyle sol bacağı daha önce kesilen İsa S.'nin, aile yakınlarına sağ bacağının da kesilme korkusu olduğunu ve sürekli yatalak kalmak istemediğini söylediği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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