Araçtan atılan izmarit refüjde yangın çıkardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki araçtan atılan izmarit nedeniyle ortaj refüjde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-400 Karayolu üzerinde bulunan refüjdeki kuru otlar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının seyir halindeki araçtan atılan sigara izmariti den çıktığı tahmin ediliyor