Araçtan atılan izmarit refüjde yangın çıkardı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 karayolu refüjündeki kuru otlarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangına, seyir halindeki araçtan atılan sigara izmaritinin neden olduğu tahmin ediliyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki araçtan atılan izmarit nedeniyle ortaj refüjde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-400 Karayolu üzerinde bulunan refüjdeki kuru otlar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının seyir halindeki araçtan atılan sigara izmariti den çıktığı tahmin ediliyor
Kaynak: İHA
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