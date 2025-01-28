Antalya\'da Asayiş Operasyonu: 190 Tutuklama

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Antalya'da son bir haftada emniyet güçlerince düzenlenen asayiş uygulamasında yakalanan 190 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce son bir haftada kent genelinde yapılan operasyon ve denetimlerde 192 bin 842 şahıs hakkında sorgulama yapıldı, 435'i aranan olmak üzere bin 561 kişi yakalandı. Bu şüphelilerden 190'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik denetimlerinde de 37 bin 987 otomobil ve motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde çalıntı ya da yakalama kararı olan 12 araç tespit edilerek trafikten men edildi. Yapılan aramalarda ise 41 ateşli silah, 655 mermi ve 3 kesici alet ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna yönelik 3 farklı operasyonda 26 kişiye işlem yapılırken, 170 kişiye idari ceza uygulandı. Ayrıca 702 geçici konaklama yeri ve 288 kiralık araç firması kontrol edilirken, 5 işletmeye idari yaptırım kararı verildi. - ANTALYA