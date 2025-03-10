Antalya'da Asayiş Uygulamaları: Bin 713 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da Asayiş Uygulamaları: Bin 713 Kişi Yakalandı

Antalya\'da Asayiş Uygulamaları: Bin 713 Kişi Yakalandı

Antalya'da son bir haftada asayiş uygulamaları ile 713 kişi yakalandı, 234'ü tutuklandı.

10.03.2025 15:20
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Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen asayiş uygulamaları kapsamında son bir haftada çeşitli suçlardan aranan bin 713 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 234 şahıs tutuklandı. Denetimlerde çok sayıda silah, çalıntı araç ve suç unsuru ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve denetimler kapsamında 208 bin 68 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan bin 713 kişi yakalandı. Hırsızlık suçlarından 49, dolandırıcılık suçlarından 108, yağma suçlarından 8, cinsel suçlardan 10, öldürme suçlarından 4 ve diğer suçlardan 415 olmak üzere toplam 594 şahıs adli makamlara sevk edildi. Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 209 kişi de yakalanarak adalete teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 234'ü tutuklandı.

Ekipler tarafından yapılan trafik denetimlerinde 40 bin 435 otomobil ve motosiklet incelenirken, çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu belirlenen 19 araç ele geçirildi. Öte yandan, 596 geçici konaklama yeri ile 83 kiralık araç firması kontrol edilerek kurallara uymadığı tespit edilen 4 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna yönelik yapılan denetimlerde 5 farklı olayda 17 şahsa idari işlem yapılırken, Kabahatler Kanunu kapsamında da 155 şahsa idari para cezası verildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 43 adet ateşli silah, 145 adet fişek ve tüfek kartuşu ile 7 adet kesici alet ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Asayiş Uygulamaları: Bin 713 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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